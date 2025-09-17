Две женщины пострадали в здании белгородского правительства при ударе БПЛА

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В результате атаки БПЛА на здание правительства Белгородской области пострадали две женщины, уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранее он писал, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"Две сотрудницы обратились за медицинской помощью, - добавил губернатор. - В городской больнице №2 Белгорода у них диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы".

Лечиться они будут амбулаторно.

Как сообщалось, у здания повреждена кровля и остекление.

14 августа в результате атаки БПЛА в здании областного правительства пострадал кабинет Гладкова. До этого было еще несколько ударов дронов по зданию.