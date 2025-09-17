Число пострадавших при атаках БПЛА в Белгороде выросло до трех

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Еще одна мирная жительница пострадала при ударах украинских беспилотников по Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгороде после ударов беспилотников ещё одна мирная жительница обратилась в больницу. 18-летней девушке, получившей баротравму, оказали необходимую помощь. Лечение продолжит амбулаторно", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Ранее Гладков сообщал о двух женщинах, пострадавших при атаке БПЛА по зданию правительства области.

Также губернатор сообщил о повреждениях, нанесенных ВСУ в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Здесь после сбросов взрывных устройств с беспилотника в частном доме пробита крыша и выбиты окна. От удара второго БПЛА повреждены гараж, а также кровли, остекление и входные группы двух частных домов.

В городе Строитель Яковлевского округа беспилотник сдетонировал на территории сельхозпредприятия, в результате чего поврежден грузовик.

В Белгородском районе в селе Нечаевка вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника пробита крыша частного домовладения. В селе Устинка FPV-дрон атаковал частный дом, одна из комнат загорелась, пожар ликвидирован. Также повреждены кровля и остекление.

Кроме того, в посёлке Красная Яруга в результате детонации дрона повреждены четыре транспортных средства.