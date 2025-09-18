Захарова отметила заинтересованность США в монополизации энергорынка ЕС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Призыв президента США Дональда Трампа к странам Евросоюза отказаться от закупок российской нефти свидетельствует о заинтересованности Вашингтона в монополизации европейского энергетического рынка, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"США всегда заинтересованы в монополизации европейского энергорынка, чтобы продавать собственную, подчеркну, более дорогую нефть, - сказала она. - В ситуации неспособности Западной Европы отстоять свою независимость в выигрыше остается Вашингтон".

"Конечно, в этой конкурентной борьбе Вашингтона и Европейского Союза в данном случае Вашингтон имеет преимущество", - сказала Захарова, пояснив, что США таким образом рассчитывают "расширить экспорт нефти в Европу и одновременно ослабить европейскую промышленность, способствуя перемещению производства в США".

Вместе с тем, по словам Захаровой, "безусловным приоритетом для России остается углубление энергосотрудничества с нашими ближайшими традиционными партнерами".

Она отметила, что на дружественные государства приходится свыше 90% энергетического экспорта России.

Захарова также заявила, что "несмотря на взятый очевидно антироссийский курс, Европейский Союз остается крупным покупателем отечественного сырья".

Отвечая на вопрос о потенциальном введении странами НАТО рестрикций в отношении Китая из-за закупок российской нефти, она сказала, что Россия считает "подобные действия неприемлемыми".

"Мы не потерпим вмешательства извне в кооперацию в этой сфере. Потому что каждая страна имеет право самостоятельно регулировать свою внешнеторговую деятельность, выбирать самостоятельно с кем и как сотрудничает в интересах экономического роста и повышения благосостояния народа", - заключила она.