США намерены усиливать санкции против РФ лишь при аналогичных шагах ЕС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что если страны ЕС желают усиления американских санкций против России, им придется предпринимать аналогичные шаги, в том числе в отношении закупок нефти.

"Президент США Дональд Трамп не станет ходить вокруг да около и объявлять искусственные временные рамки. Однако он также указал, что Европе тоже необходимо ввести против России санкции", - сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос, какой срок для урегулирования конфликта на Украине Трамп может дать РФ перед тем, как усилить санкции.

"Там еще остались страны, импортирующие из РФ в том числе нефть. Поэтому президент поставил нашим европейским партнерам задачу самим ввести ограничения, о которых они просят нас", - пояснил госсекретарь.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что усиление антироссийских санкций против возможно лишь при поддержке со стороны Брюсселя.

"Привычный порядок ведения дел не помог. Мы готовы принять жесткие меры против России, но европейские партнеры должны полностью присоединиться к нам для их успеха", - написал Бессент в соцсети X по итогам встречи с спецпредставителем ЕС по санкциям Дэвидом О'Салливаном.

В свою очередь министр энергетики США Крис Райт в интервью Financial Times 8 сентября заявил, что европейским странам следует остановить закупки нефти и газа у РФ, если они хотят, чтобы Вашингтон нарастил санкционное давление на Россию.

