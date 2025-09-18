Поиск

В ЕК хотят ускорить сроки полного отказа от российских нефти и газа

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Целью Еврокомиссии остается прекращение российского энергоимпорта к концу 2027 года, но в Брюсселе предпочитают ускоренное решение этой задачи, заявила на брифинге пресс-секретарь ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Как мы заявляем со времени принятия плана (энергетической независимости ЕС - ИФ) REPowerEU в 2022 году, чем скорее, тем лучше, и наша позиция остается прежней", - ответила она на вопрос, остается ли для ЕК в силе 2027 год как срок завершения закупок российского ископаемого топлива после слов главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о намерении ускорить отказ от нефти и газа из России.

"Мы выдвинули предложение в июне этого года. В нем содержится график для краткосрочных и долгосрочных контрактов. 2027 год, действительно, является годом завершения (использования российских энергоносителей - ИФ). Долгосрочные контракты должны быть закрыты к 1 января 2028 года. Таковы сроки по нашему предложению", - продолжила Итконен.

Она уточнила, что важно соблюдать демократические процедуры принятия законопроектов Еврокомиссии. "То есть мы выдвигаем предложение, а затем государствам-членам и Европейскому парламенту надлежит доработать это предложение через поправки. Но что касается комиссии, мы всегда говорили, что чем быстрее мы избавимся от этих энергоносителей, тем лучше", - объяснила представитель ЕК.

В ответ на дополнительный вопрос, предполагается ли закупить по торговому соглашению ЕС и США больше природного газа, чем покупалось у России, она заявила, что соглашение должно послужить для того, чтобы избавиться от российского энергетического импорта.

"Политические обязательства перед американцами в рамках торгового соглашения этого года имеют энергетическую составляющую, предусматривающую, что мы будем закупать энергетические продукты, сырье на $750 млрд в течение трех лет. Это не означает, что все деньги будут потрачены только на СПГ. Логика в том, что мы полностью избавляемся от российских ископаемых энергоносителей. При этом наша промышленность еще будет нуждаться в природном газе в ближайшие годы. То есть, мы должны компенсировать те объемы, которые больше не поступят из России", - сказала Итконен.

По ее словам, США уже сыграли важную роль для энергоснабжения ЕС в 2022 году, когда Евросоюзу пришлось искать альтернативные источники поставок, и при второй администрации президента Дональда Трампа в Брюсселе видят потенциал для увеличения закупок американского газа.

"И еще раз: $750 млрд не будут использоваться только для закупок СПГ. Это также включает нефть, ядерное топливо и оборудование для ядерной энергетики", - подчеркнула представитель ЕК.

Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 16 сентября написала в соцсети, что ЕК "предложит ускорить поэтапный отказ от импорта российского ископаемого топлива".

Евросоюз США СПГ Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Анна-Кайса Итконен Дональд Трамп
