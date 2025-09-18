Поиск

Доля российского алкоголя на отечественном рынке оценена в 79%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Доля отечественного алкоголя на российском рынке сейчас составляет 79%, импортного - 21%, сообщил на Московском финансовом форуме замруководителя Росалкогольтабакконтроля Юрий Васильченко.

"Тренд на импортозамещение особенно устойчив, и сейчас мы можем говорить, что распределение отечественной и зарубежной продукции составляет 79% на 21%. Если говорить по категориям, то доля отечественной водки составляет 98% от общего объема. Бренди и коньяк в соотношении 60% на 40%, вино - тоже 60% на 40%. Шампанские и игристые вина - 70% на 30%", - сообщил он.

"Мы видим, что отечественные производители практически решили задачу по импортозамещению", - добавил он.

Говоря о динамике производства алкоголя в этом году, Васильченко сообщил, что "в начале текущего года наблюдали достаточно серьезный спад производства по отдельным категориям алкогольной продукции, снизился потребительский спрос, повысились цены, вектор сместился со вкусовых оценок на стоимостные". Однако в течение года отрицательная динамика снизилась с 30% в январе до 5-8% по состоянию на сентябрь, по пиву производство практически вышло на уровень прошлого года. "Розница тоже выправляется", - добавил он.

"И фиксируем, что сегмент винодельческой продукции, производимой фермерскими хозяйствами, достаточно устойчив и расширяется, что радует", - сказал он.

Васильченко также сообщил, что на рынке наблюдается долговременный тренд на сокращение среднедушевого потребления нелегальной алкогольной продукции и соразмерное с этим сокращением увеличение доли легального оборота. "Это говорит о том, что принимаемые меры достаточно эффективны и отраслевое законодательство справляется с этой задачей", - сказал он.

В то же время вводимые в ряде регионов запреты на продажу алкоголя замруководителя службы назвал неэффективным инструментом. "Запреты не являются эффективным инструментом для сокращения объема потребления, борьбы с нелегальным оборотом. Как показывает правоприменительная практика, возникают альтернативные каналы сбыта, уход в теневой сектор, а реальное потребление остается практически на том же уровне. Мы просто перестаем видеть эти точки в ЕГАИС (Единая государственная информационная система учета алкоголя - ИФ), соответственно, это усложняет контроль", - заявил Васильченко.

