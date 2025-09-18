Москва пока не получила ответ США на предложения по прямому авиасообщению

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Москва рассчитывает на встречное движение со стороны Вашингтона в вопросе возобновления прямого авиасообщения, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе брифинга она напомнила, что ранее в этом году во время двусторонних консультаций по устранению раздражителей "российская делегация акцентированно поставила вопрос об открытии неба перед американскими дипломатами".

"Нами также переданы в адрес авиационных властей США соответствующие документы с предложением алгоритмов снятия на взаимной основе авиаблокады. Содержательной реакции из Вашингтона пока не поступало. Рассчитываем на скорейшее встречное движение американцев для предметного обсуждения срока запуска прямых рейсов", - подчеркнула Захарова.