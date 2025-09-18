Поиск

Глава Рособрнадзора назвал безобразием перегрузку школьной программы сложными темами

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Программы в школах перегружены до 30% неподъемными для учеников темами, это безобразие необходимо прекращать, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Анализ экспертного сообщества вузов показал, что большинство предметов стандартной школьной программы (...) от 15% до 30% перегружены темами, которые в Советском Союзе (...) преподавались часто в конце второго курса университета", - сказал Музаев в ходе "круглого стола" "Качество образования – основа достижения национальных целей" в Санкт-Петербурге.

По его словам, министерство просвещения, Рособрнадзор, представители Горного университета, других университетов Санкт-Петербурга, России работают в общей экспертной группе по приведению в соответствие стандартов средней школы для "бесшовного перехода" на первый курс вузов.

По его мнению, это создает проблему для школ и дополнительную нагрузку для учителей. "Работа здесь у нас достаточно интенсивно ведется. (...) Главная задача – это не упростить или примитизировать стандарт для того, чтобы снова получить какие-то красивые баллы, оценки, а привести в соответствие (школьные программы)", - пояснил глава ведомства.

"Тему, которую мы сейчас даем в школах в этом возрасте, (исходя) просто из оценки экспертов, кто занимается детской психологией, невозможно освоить. И что происходит часто в школах, когда мы проводим анализ? В некоторых школах учителя просто проходят эти темы мимо, потому что они понимают, что это неподъёмно и для них в том числе. Вот это безобразие, которое у нас образовалась, конечно, надо будет прекращать", - подчеркнул Музаев.

