Казначейство планирует в ноябре начать проработку интеграции электронных магазинов для малых закупок с ЕИС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Федеральное казначейство планирует в ноябре текущего года приступить к проработке вопроса интеграции электронных магазинов для проведения госзакупок малого объема (ЗМО, до 600 тыс. рублей) с Единой информационной системой (ЕИС) в сфере закупок. Об этом заявила заместитель руководителя Казначейства Анна Катамадзе в ходе Московского финансового форума (МФФ-2025).

"В ноябре начнем определять форматы взаимодействия по всем направлениям. Причем не только с электронными магазинами, но и с бухгалтерскими системами, - сказала Катамадзе. - Пока будет готовиться законопроект (об автоматизации закупок малого объема - ИФ), нам надо подготовиться к этому технологически".

При этом Катамадзе подчеркнула, что автоматизация закупок малого объема – экономическая необходимость.

"Этим мы создаем ниши для предприятий - у нас получилось так, что ЗМО не находятся в едином экономическом пространстве, - пояснила Катамадзе. - Созданная система госзакупок дает промышленным предприятиям возможность понимать спрос на свою продукцию со стороны государства. Это создает определенную стабильность, понимание, что будет через 3-5-7 лет - дает предприятиям гарантированное понимание того, сколько и когда товаров потребуется".

По ее словам, многие малые и микропредприятия, которые не идут в большие госзакупки, но готовы поучаствовать в малых, сейчас находятся вне этой общей системы.

При этом Катамадзе отметила, что сейчас ЗМО – это около 20 млн государственных и муниципальных контрактов на общую сумму более 1 трлн рублей (в госзакупках - 3,8 млн контрактов на 12 трлн рублей).

"Есть замечательный опыт Москвы - они добились того, что для малых и микропредприятий есть понимание рынка сбыта (благодаря работе "Портала поставщиков Москвы" - ИФ), - считает Катамадзе. - Во многих других регионах этого нет".

При этом заместитель руководителя Казначейства отметила, что нет необходимости задерживать процесс цифровизации малых закупок до создания "Каталога конкретных товаров" (ККТ, должен стать базовым элементом для автоматизации ЗМО).

"Мечты о том, что мы закаталогизируем и все выровняем... Не будет так никогда, - считает Катамадзе. - И у того же Wildberries, вообще в любом платформенном решении (маркетплейсе - ИФ) вы не найдете каталога - там только фасеты с продукцией (фасет - самостоятельная характеристика товара: материал, цвет, назначение, форма, страна происхождения - ИФ). Поэтому наша задача - не откаталогизироваться, а создать нишу для тех предприятий, которые не приходят на крупные госзакупки, но готовы участвовать в ЗМО. При создании единого каталога, что делать, например, с каталогом "Портала поставщиков Москвы"? Он шикарный, 15 лет собирался, учитывает потребности регионов, которые проводят на портале свои ЗМО. У Республики Татарстан есть свой магазин, в Перми. Свои локальные каталоги они делали в том числе под свои предприятия".

Поэтому, по мнению Катамадзе, каталоги региональных электронных магазинов должны сохраниться.

"Современные технологии позволяют анализировать любую информацию, - добавила она. - Для аналитики, сравнения цен надо использовать современные технологии, в том числе нейросети. И не надо для этого откаталогизировываться".

Ранее директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России Татьяна Демидова в интервью "Интерфаксу" отмечала, что рассматривается возможность до создания единого универсального ККТ сохранить все региональные каталоги, но с последующей интеграцией каталогов региональных электронных магазинов с ККТ.

По словам Катамадзе, Казначейство планирует в апреле 2026 года запустить функционал автоматизации ЗМО в пилотном режиме. С июля следующего года проведение ЗМО с использованием ЕИС станет правом заказчиков, а с февраля 2027 года - обязанностью.

Как сообщалось, летом прошлого года правительство РФ утвердило концепцию развития ЗМО. Сама концепция предусматривает подготовку и утверждение единых правил осуществления ЗМО, направленных, в частности, на обеспечение централизованного учета и прослеживаемости таких закупок. При этом она предполагает создание отдельного каталога товаров, наиболее часто закупаемых в рамках ЗМО. Также планируется ввести единые требования к информационным системам, которые будут использоваться для проведения ЗМО.

К настоящему времени Минфин подготовил проект поправок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), которые регламентируют порядок работы электронных магазинов для осуществления ЗМО, а Минпромторг проводит эксперимент по формированию ККТ. Предполагается, что финальные положения законопроекта будут сформулированы с учетом результатов эксперимента Минпромторга - уже в 2026 году.

В настоящее время закупки малого объема проходят в рамках 44-ФЗ как закупки у единственного поставщика и по сути представлены в двух видах. Один - закупки до 600 тыс. рублей, которые могут проводиться как в электронной форме (в том числе на соответствующих ресурсах субъектов РФ, наподобие "Портала поставщиков" Москвы), так и в бумажной, вплоть до покупки необходимого товара в магазине. Другой - так называемые закупки с полки. Объем таких закупок ограничен 5 млн рублей, они проводятся только на ЭТП для госзакупок. При этом ЗМО (до 600 тыс. рублей) в электронной форме госзаказчики федерального уровня должны проводить на Едином агрегаторе торговли (ЕАТ) "Березка".