Силуанов заявил, что Минфин РФ в бюджете на 2026 год закладывает ключевую ставку 12-13%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - При подготовке проекта бюджета министерство финансов РФ опирается на базовый сценарий Центробанка и учитывает ключевую ставку на уровне 12-13%, заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

"Мы ориентируемся на документ Банка России "Основные направления денежно-кредитной политики". В нем предусмотрено несколько сценариев. Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным. Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12-13%. Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12-13%", - уточнил Силуанов.