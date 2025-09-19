Поиск

Подлодки ТОФ провели стрельбы крылатыми ракетами на учении в Охотском море

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Многоцелевые атомные подлодки "Красноярск" и "Омск" выполнили стрельбу крылатыми ракетами "Оникс" и "Гранит" в рамках флотского командно-штабного учения в Охотском море, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) в пятницу.

"Стрельба крылатыми ракетами велась из акватории Охотского моря по морской мишенной позиции, находившейся на удалении свыше 250 километров", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

"По данным объективного контроля, все три ракеты поразили мишень прямыми попаданиями", - сообщил флот.

По его информации, к обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация ТОФ.

"Боевые упражнения выполнялись в рамках командно-штабного учения с Объединенным командованием войск и сил на северо-востоке России по охране и обороне морских коммуникаций северной части Тихого океана и побережья Камчатского и Чукотского краев, а также островной зоны", - отметили в пресс-службе ТОФ.

Как сообщалось, командно-штабное учение ТОФ проводится в соответствии с планом подготовки ВМФ России и является итоговым мероприятием боевой подготовки в летнем периоде обучения. К учению привлекается свыше 10 кораблей и катеров, самолеты и вертолеты морской авиации ТОФ, несколько атомных подводных лодок, а также боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион".

По официальной информации, "Красноярск" - многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М "Ясень-М", построена на судостроительном заводе "Севмаш". В декабре 2023 года подлодку приняли в состав ВМФ России.

Многоцелевые атомные подлодки проекта "Ясень-М" являются носителями крылатых ракет "Оникс" и "Калибр". Официально сообщалось о начале оснащения этих подлодок гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

Согласно официальным данным, "Омск" - многоцелевая атомная подводная лодка проекта 949А, заложена 13 июля 1989 года на "Севмаше". "Омск" спустили на воду в 1993 году, в начале 1994 года подлодка вошла в состав 1-й флотилии Северного флота. В конце августа 1994 года экипаж "Омска" совершил межфлотский переход на Камчатку. С 2015 по 2019 год подлодка "Омск" проходила ремонт и модернизацию, после чего была возвращена в состав ТОФ.

ВМФ России ТОФ Красноярск Тихий океан
