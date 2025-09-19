Поиск

РФ за 8 месяцев почти в 3 раза увеличила экспорт готовых продуктов из злаков

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU -- РФ за 8 месяцев этого года экспортировала почти 12 тыс. тонн зерновых хлопьев на сумму более $30 млн, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Оба показателя почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В топ-3 импортеров этой продукции в стоимостном выражении вошли Казахстан (более $10 млн), Белоруссия (около $9 млн), Азербайджан (около $3 млн).

Центр также пояснил, что в перечень продукции, подпадающей под определение "хлопья из зерновых" или "готовые пищевые продукты, полученные путем вздутия или обжаривания зерна хлебных злаков", входят кукурузные палочки и чипсы, попкорн, хлебцы, воздушный рис, фруктово-злаковые батончики, мюсли, сухие завтраки и др.

Агроэкспорт
