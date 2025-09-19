"Пулково" заявил о взломе и ограничениях в работе сайта аэропорта

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Петербургский аэропорт "Пулково" в официальном телеграм-канале заявил о взломе своего сайта, работа портала в данный момент ограничена.

"Мы приносим извинения за временные неудобства. Мы работаем над восстановлением работы сайта", - говорится в сообщении.

В настоящее время на сайте "Пулково" сообщается о временном проведении технических работ. "По вопросам, связанным с рейсами, рекомендуем обращаться в авиакомпании", - также говорится в сообщении.

Аэропорт в настоящее время работает штатно. Регистрация на рейсы осуществляется в обычном режиме, добавили в пресс-службе "Пулково".

В 2024 году "Пулково" обслужил 20,9 млн пассажиров, став вторым крупнейшим по пассажиропотоку аэропортом страны. На внутренних рейсах услугами терминала воспользовались 16,7 млн пассажиров (16,9 млн в 2023 году), на международных - 4,2 млн пассажиров (3,5 млн годом ранее). Базовый перевозчик - авиакомпания "Россия".