Поиск

"Пулково" заявил о взломе и ограничениях в работе сайта аэропорта

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Петербургский аэропорт "Пулково" в официальном телеграм-канале заявил о взломе своего сайта, работа портала в данный момент ограничена.

"Мы приносим извинения за временные неудобства. Мы работаем над восстановлением работы сайта", - говорится в сообщении.

В настоящее время на сайте "Пулково" сообщается о временном проведении технических работ. "По вопросам, связанным с рейсами, рекомендуем обращаться в авиакомпании", - также говорится в сообщении.

Аэропорт в настоящее время работает штатно. Регистрация на рейсы осуществляется в обычном режиме, добавили в пресс-службе "Пулково".

В 2024 году "Пулково" обслужил 20,9 млн пассажиров, став вторым крупнейшим по пассажиропотоку аэропортом страны. На внутренних рейсах услугами терминала воспользовались 16,7 млн пассажиров (16,9 млн в 2023 году), на международных - 4,2 млн пассажиров (3,5 млн годом ранее). Базовый перевозчик - авиакомпания "Россия".

Пулково
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росрыболовство назвало нецелесообразным ограничение срока эксплуатации судов по возрасту

Росрыболовство назвало нецелесообразным ограничение срока эксплуатации судов по возрасту

Geely отзывает в РФ 17,7 тыс. седанов Emgrand для проверки топливных баков и их крышек

Geely отзывает в РФ 17,7 тыс. седанов Emgrand для проверки топливных баков и их крышек

Биоспутник с живыми организмами вернулся на Землю после месячного орбитального полета

Разлив мазута в Керченском проливе

Завершены работы по сбору мазута с морского дна на побережье Анапы

Завершены работы по сбору мазута с морского дна на побережье Анапы

Минпросвещения возразило против вывода Рособрнадзора о "безобразной" перегрузке в школе

В Петербурге нашли кокаин на 20 млрд руб. на корабле с бананами из Эквадора

Минцифры будет еженедельно обновлять список сайтов, доступных при ограничении мобильного интернета

Минцифры будет еженедельно обновлять список сайтов, доступных при ограничении мобильного интернета

Мессенджер Max заблокировал свыше 70 тыс. sim-карт, с которых звонили преступники

Здания на Камчатке выстояли при семибалльном землетрясении

Здания на Камчатке выстояли при семибалльном землетрясении

Путин освободил Козака от должности замглавы администрации президента РФ

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2398 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });