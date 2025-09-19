Лавров назвал РФ одним из ведущих торгово-экономических партнеров стран Центральной Азии

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - РФ считает перспективным взаимодействие со странами Центральной Азии в отраслях энергетики, цифровизации, логистики и в ряде других сфер, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

"Энергетика, логистика, добывающая и перерабатывающая промышленности, цифровизация - мы считаем все эти направления наиболее перспективными", - сказал он на заседании Делового совета при МИД РФ в пятницу.

Он добавил, что Россия остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров государств Центральной Азии.

"Наш совокупный товарооборот с ними превышает $45 млрд в год", - сказал министр.

Лавров отметил, что особое место принадлежит "сфере добычи и переработки критически важных сырьевых материалов, разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта".

Он также напомнил о предстоящем саммите "Россия-Центральная Азия", который намечен на октябрь в Душанбе. "Там главы шести государств - Центральная Азия плюс Россия - планируют обсудить весь комплекс вопросов взаимодействия. Конечно же, на их повестке дня будет тематика торгово-экономическая, инвестиционная, промышленная, научно-технологическая и так далее", - заключил Лавров.