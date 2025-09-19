Поиск

Проблемы с пропуском автотранспорта ожидаются на российско-литовской границе

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Калининградская областная таможня предупреждает о предстоящих проблемах при перемещении автотранспорта через российско-литовский участок границы, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

На российско-литовской границе в пункте пропуска "Чернышевские" 20 сентября прогнозируются затруднения при перемещении товаров в обе стороны. Об этом сообщается на официальном сайте Таможенной службы Литовской Республики.

Проблема будет связана с проведением плановых работ по управлению технической инфраструктурой с 8:00 до 20:00. В результате не будут работать информационные системы, в том числе система обработки таможенных деклараций, интеллектуальная система обработки таможенных деклараций, национальная система контроля транзита и другие.

В связи с этим Калининградская областная таможня рекомендует всем заинтересованным лицам учитывать вышеприведенную информацию и предупреждает о затруднениях при перемещении транспортных средств через таможенный пост МАПП Чернышевское.

В настоящее время на российско-литовской границе грузовые автомашины оформляются только в пункте пропуска Чернышевское. При этом поток фур, как в Россию, так и обратно, заметно снизился в связи с действием антироссийских санкций.

Калининградская область Литва Чернышевское
Росрыболовство назвало нецелесообразным ограничение срока эксплуатации судов по возрасту

Geely отзывает в РФ 17,7 тыс. седанов Emgrand для проверки топливных баков и их крышек

Завершены работы по сбору мазута с морского дна на побережье Анапы

Минцифры будет еженедельно обновлять список сайтов, доступных при ограничении мобильного интернета
