Владимир Путин прибыл в Пермь

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в День оружейника прибыл в Пермь с рабочей поездкой.

Глава государства планирует посетить "Мотовилихинские заводы". Это старейшее из действующих предприятий Западного Урала и единственное в стране артиллерийское производство полного цикла.

В Пермской области развито машиностроение, двигателестроение, нефтехимическое производство, IT-сектор, ведется добыча полезных ископаемых и многое другое.

Регион занимает 13-е место в России по объемам промышленного производства. Он входит в первую двадцатку субъектов РФ по объемам торговли и численности населения. Занимает 22 место по размерам инвестиций в основной капитал страны.

Владимир Путин Пермь
Новости

