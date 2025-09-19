Банк России в августе сократил объем золота в резервах на 0,1 млн унций

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Банк России в августе сократил объем золота в резервах на 0,1 млн унций (это единицы тонн драгметалла, формат данных ЦБ не позволяет дать более точную оценку).

Как сообщил ЦБ, по состоянию на 1 сентября объем монетарного золота в составе международных резервов России составил 74,8 млн унций (около 2327 тонн) на $255 млрд. С начала февраля показатель был на уровне 74,9 млн унций, теперь же незначительно, на десятую долю процента, снизился. В стоимостном выражении за счет роста цен на драгметалл оценка золотого запаса только за август выросла на 2,6%.

ЦБ активно покупал золото в 2014-2019 годах и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок. Однако весной 2020 года объявил, что приостанавливает закупку драгметалла - и действительно, с тех пор динамика объема золота в резервах стала менее выраженной. Сокращение объема золота в резервах часто бывает связано с выпуском золотых монет.