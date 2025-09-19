Поиск

Путин пообещал и дальше развивать Вооруженные силы РФ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России будут развиваться и дальше, они будут современными и мощными, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы будем и дальше развивать Вооруженные силы, будем делать их современными, компактными, мощными", - сказал Путин в ходе общения с работниками "Мотовилихинских заводов".

"Рассчитываю на то, что события, связанные с СВО, пройдут, но востребованность в современных вооруженных силах на этом не закончится", - отметил он.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле понимают эмоциональное отношение Трампа к украинскому регулированию

Директор ИМБП РАН сообщил, что 10 мышей не пережили космический полет

Глава Чебоксар Доброхотов покинул свой пост

Под британские санкции попал бизнесмен Леван Васадзе

Дизтопливо на бирже подорожало за неделю на 7,2%

Дизтопливо на бирже подорожало за неделю на 7,2%

Росфинмониторинг внес "Международное движение сатанизма" в перечень экстремистов

Курский суд начал слушания о хищении 152 млн рублей при возведении фортификаций

Перезапуск производства на бывшем заводе Toyota в Петербурге намечен на 2026 год

Росрыболовство назвало нецелесообразным ограничение срока эксплуатации судов по возрасту

Росрыболовство назвало нецелесообразным ограничение срока эксплуатации судов по возрасту

"Пулково" заявил о взломе и ограничениях в работе сайта аэропорта

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России99 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7180 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2398 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });