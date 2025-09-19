Путин пообещал и дальше развивать Вооруженные силы РФ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России будут развиваться и дальше, они будут современными и мощными, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы будем и дальше развивать Вооруженные силы, будем делать их современными, компактными, мощными", - сказал Путин в ходе общения с работниками "Мотовилихинских заводов".

"Рассчитываю на то, что события, связанные с СВО, пройдут, но востребованность в современных вооруженных силах на этом не закончится", - отметил он.