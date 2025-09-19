Поиск

Минцифры предложило создать новые реестры российского ПО

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ подготовило проекты постановлений правительства, предусматривающие формирование новых перечней российского ПО. Соответствующие документы опубликованы на портале проектов нормативных актов.

Проекты нормативных актов разработаны для реализации принятого в июле закона, призванного упростить и систематизировать работу с реестром отечественного ПО, объяснили в министерстве.

В частности, ПО, разработанное компаниями для собственных нужд, которое нельзя свободно приобрести на рынке, будет включаться в перечень решений для собственной разработки.

Требования для попадания в перечень во многом совпадают с критериями для включения в реестр отечественного софта, за исключением требования по введению ПО в коммерческий оборот.

Включение продуктов в перечень будет осуществляться по решению правкомиссии по цифровому развитию. В ее полномочия входит рассмотрение вопросов импортозамещения и реализации стратегий цифровой трансформации госкомпаниями.

"Благодаря этому решения о включении ПО в перечень будут приниматься с учетом обоснованности трат госкомпаний на разработку нового собственного ПО и отказа от приобретения коммерческого софта, который уже представлен на рынке и есть в свободном доступе", - объяснили в Минцифры.

Кроме того, проектами предусмотрено создание перечня доверенного ПО. Статус доверенного ПО получит софт, прошедший проверку на соответствие следующим требованиям: нахождение в реестре отечественного ПО или перечне ПО для собственных нужд; совместимость не менее одной версии с отечественным процессором из реестра ПО или реестра радиоэлектронной продукции; обновление только с разрешения пользователя и без использования зарубежных серверов; при использовании открытого ПО - соблюдение лицензионных требований и информирование о них пользователя; наличие техподдержки, работающей по всей стране, и ряду других требований.

Также устанавливаются дополнительные требования для отдельных классов ПО: системного, офисного, средств антивирусной защиты и PLM-систем.

"Перечисленные требования распространяются только на софт, который уже есть в реестре российского ПО или перечне ПО для собственных нужд. Проверка на соответствие требованиям к доверенному ПО является добровольной для разработчика. Несоответствие им не приведёт к исключению из реестра или перечня", - отмечает Минцифры.

Министерство также предложило создать перечень значимых разработчиков ПО - такой статус смогут получить компании, реализующие особо значимые проекты без госфинансирования за счёт своих средств и обязующиеся не передавать права на разработку иностранным гражданам.

Статус значимого разработчика будет присваиваться с учётом подписания разработчиком с правительством соглашения, отражающего данные обязательства.

"Нововведения позволят лучше ориентировать реестр на потребности его пользователей в выборе наиболее зрелого и безопасного российского ПО, реализовать механизм "рынок в обмен на инвестиции". Они также направлены на приоритизацию коммерческих разработок, реализуемых на рынке, над продуктами собственной разработки", - пояснили в Минцифры.

Минцифры правительство
Дизтопливо на бирже подорожало за неделю на 7,2%

Росрыболовство назвало нецелесообразным ограничение срока эксплуатации судов по возрасту

