Минцифры предлагает включать софт госкомпаний в реестр ПО при отсутствии аналогов

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Минцифры РФ подготовило новые правила формирования реестра отечественного ПО, касающиеся как уже находящегося там софта, так и претендующего на включение. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале нормативных актов.

Проектом, в частности, вводится новое требование для госкомпаний в части включения ПО, разработанного для внутреннего использования. В реестр российского ПО могут быть включены решения госкомпаний только в случае отсутствия аналогов в реестре российского и евразийского ПО. Минцифры установит перечень классов ПО, на которое будет распространятся данное требование, говорится в пояснительной записке к проекту.

Помимо этого, госкомпаниям необходимо будет ежегодно подтверждать коммерциализацию своих программных решений, причем доля дохода от реализации аффилированным с госкомпанией лицам должна составлять не более 30%. "Это позволит оптимизировать государственные затраты и будет стимулировать закупку и развитие уже существующих на рынке российских программных решений", - говорится в пояснительной записке.

Проектом устанавливается, что правообладатели программ должны ежегодно не позднее 1 июня предоставлять (актуализировать): сведения о размере выручки за реализацию ПО; информацию о стоимости ПО; документацию о функциональных характеристиках ПО. "Данная мера необходима для оценки эффективности предоставления налоговых льгот, осуществления контроля динамики роста стоимости на ПО и соблюдения правообладателями требования о свободной реализации ПО", - поясняют авторы проекта.

Проектом предлагается установление переходного периода, чтобы госкомпании могли адаптировать свои решения под новые требования или перейти на коммерческое отечественное ПО. На первом этапе требование коснется узкого перечня классов ПО - ОС, СУБД, средств виртуализации, антивирусов и офисного ПО.

Как говорится в сообщении Минцифры РФ, проектом также предлагается внести изменения, которые относятся уже ко всему софту из реестра или к тому, который претендует на включение в него.

Так, предлагается установить, что ПО должно быть совместимо с двумя российскими операционными системами (ОС), отвечающими дополнительным требованиям. Среди них - поддержка сертификатов безопасности Национального удостоверяющего центра (НУЦ), отсутствие уязвимостей и другие.

Для ПО в составе программно-аппаратных комплексов (ПАК) достаточно совместимости с одной ОС. Мобильные ОС изменения не затрагивают, речь идёт только о десктопных, подчеркивает Минцифры.

Предполагается, что требования для офисного ПО и средств виртуализации начнут действовать с 1 июня 2025 и далее будут вступать в силу поэтапно, по мере готовности разработчиков.

Проект также предполагает, что зрелые решения из реестра по отдельным классам (ОС, СУБД, офисное ПО, антивирусы) смогут добровольно пройти проверку на дополнительные требования - поддержка российских микропроцессоров, браузеров и другие. "Несоответствие этим дополнительным критериям не приведёт к исключению из реестра, но даст преимущества при госзакупках", - поясняет Минцифры.