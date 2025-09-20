Глава ИКИ РАН Петрукович: отставание России в "лунной гонке" не столь драматично, его планируется преодолеть к 2030 году

Он отметил, что в явных лидерах пока Китай

Анатолий Петрукович Фото: Сергей Бобылев/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - О новом этапе "лунной гонки", фаворитах и аутсайдерах космического состязания, перспективах российской лунной программы в интервью обозревателю "Интерфакса" Борису Геворкяну рассказал директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.

- Анатолий Алексеевич, известная с 60-х годов прошлого столетия "лунная гонка" обрела ныне второе дыхание. Есть ли она сейчас, и какое место в ней занимает наша страна?

- Во-первых, "лунная гонка" по факту, конечно, существует. Но она не носит того характера соревнования сверхдержав, идеологического состязания, который был тогда, в начале космической эры. В те годы сверхдержавы – США и СССР — через космос доказывали свое преимущество вообще, не в каких-то технологиях, а вообще в пути развития, своего строя. Такого, конечно, сегодня нет.

- То есть гонка идет, и кто же здесь фавориты?

- Различные страны осуществляют посадки на Луну автоматических аппаратов, и эту часть соревнования с явным преимуществом выиграл Китай, у которого было несколько экспедиций, и все успешные. Все попытки других стран, кроме одной индийской и одной американской, были в том или ином виде не успешные: либо разбивались, либо садились мягко, но переворачивались после посадки.

Ну, а следующий этап – это высадка человека, здесь есть два основных участника: США и Китай. И пока мы видим, что хотя американцы формально ближе к цели, но, у меня лично такое ощущение, они могут задержаться, а китайцы успеют раньше.

- Каковы, на ваш взгляд, стратегические цели "лунной гонки" на данном этапе?

- Сегодня - это выбор оптимального места расположения лунных баз. Нас больше интересуют в последние годы полюса, приполярные районы - там есть преимущества, связанные с более мягким режимом "день-ночь" по перепадам температур, существуют залежи воды, рядом с которыми теоретически можно создать уже более крупные лунные базы. Но есть и проблема: околополярные зоны гористые, и там довольно мало обширных и достаточно ровных площадок, где можно было бы делать множественные посадки. Явно начнётся конкуренция за то, кто первым займет лучшие места.

- А они уже известны?

- Примерно да. Но и здесь есть нюансы: принимаются законы, в частности, американцы предлагают - если кто-то сел в это место, то его окрестности автоматически определяются как запретная зона, куда можно сесть только с риском повредить предыдущие аппараты, а это как бы неправильно. Поэтому де-факто могут появляться ограничения, какие-то запреты на определенные зоны, и это, конечно, всех очень напрягает.

- И, все-таки, каково место России в этой гонке?

- К сожалению, первый раунд не за нами. Мы после длительного перерыва послали аппарат ("Луна-25"), но полет оказался неудачным. И теперь мы в группе стран, которые посылали аппараты, но они не долетели по той или иной причине. Это как раз Япония, Израиль, у американцев (причём частных компаний, не NASA) из нескольких посадок только одна была успешная. У индийцев из двух посадок одна успешная. Вот примерно мы такое место занимаем.

- Насколько в этой связи критично наше отставание?

- В этой гонке пока не столь драматично, но надо выполнить те планы, которые у нас намечены на ближайшие несколько лет. Речь об успешных посадках на Луну в период 2028-30 годов для того, чтобы решить наши вопросы. До 2030 года у всех стран запланированы такие "пристрелочные" посадки с отработками технологий, выбором места посадки и прочее. А на горизонте 2030-35 годов будут формироваться лунные базы, как мы их называем. И вот здесь уже важно быть готовым к очень серьезной работе. Поэтому главная задача до 2030 года — наверстать отставание.

- Скажите, пожалуйста, а на какой стадии сейчас подготовка новой миссии серии "Луна"?

- Недавно утвержден национальный проект "Космос", включающий в себя планы по исследованию Луны. Всего предусмотрено семь космических аппаратов этой серии. Проект "Луна-26" с орбитальным космическим аппаратом сегодня находится на этапе изготовления составных частей космического аппарата – научных приборов и служебных систем. Запуск запланирован на 2028 год.

Проект "Луна-27" предусматривает два посадочных космических аппарата. Первый из них сейчас на стадии изготовления составных частей. Работы по второму начнутся несколько позже. Запуски намечены на 2029-2030 гг. В настоящее время, как я уже говорил, идет процесс анализа и выбора возможных мест посадки обоих аппаратов в северных или южных приполярных районах Луны. Работы по следующим четырем проектам будут начаты в ближайшие годы.

- Какие выводы сделаны из неудачного полета аппарата "Луна-25"?

- По результатам деятельности специальной комиссии был сформирован объемный перечень необходимых доработок и изменений в процессе подготовки проекта. Все они направлены на повышение надежности, рекомендации комиссии в полной мере учтены в ведущихся сейчас работах.

- Не могу не спросить о международном сотрудничестве? Оно возможно в этой гонке?

- Не будем забывать — это все-таки соревнование, конкуренция. Если же говорить о взаимодействии с зарубежными, в частности, с китайскими коллегами, то мы подписали соответствующее соглашение о международной лунной станции. Уже объявлено, что российский прибор будет установлен на китайский космический аппарат "Чанъэ-7", который полетит в следующем году.

- Анатолий Алексеевич, что еще нового надо ученым узнать о Луне? Ведь там даже люди уже побывали, вдоль и поперек изучены лунные образцы.

- Если говорить о ближайших задачах – это исследование Луны в части оптимального размещения лунных баз, условий в этих местах, отработка систем точной посадки, систем навигации, окололунной системы связи. А с научной точки зрения важно узнать нечто новое о составе лунного грунта: в каких районах вода есть, в каких — нет, какие свойства лунной пыли, как она влияет на функционирование аппаратов.

Это некоторая "смесь" и практических, и чисто научных вопросов, которые имеют своей целью выход на полноценное освоение Луны где-то на горизонте лет десяти.

- А вопрос происхождения нашего естественного спутника ведь все еще открыт?

- Наши знания ограничены, а природа бесконечна. Мы, конечно, хотим лучше знать происхождение Луны, ее историю, а для этого надо провести более детальный анализ грунта из разных районов. По малым добавкам в этом грунте мы определяем возраст поверхности, источники вещества, для кратера – когда произошло падение метеорита. Очень многое можно узнать, буквально просто сосчитав кратеры на поверхности, а если у нас будут данные о составе грунта из разных кратеров, думаю, произойдёт качественный скачок в наших знаниях о Луне.

Важно узнать, нет ли на Луне "первобытного" вещества Солнечной системы, которое не "переплавлялось" в недрах планет с самого её образования. Или, к примеру, в составе льда, который вместе с кометами попал на Луну, могут содержаться какие-то примитивные органические соединения, которые потом могли быть использованы как "кирпичики" жизни. Поэтому очень интересно до льда добраться и посмотреть на примеси.

Если же говорить об освоении ресурсов, то мы хотим знать, где могут быть залежи полезных ископаемых, где и как их оптимально добывать. Вот все это нам предстоит изучить и понять.