В Белгородской области в результате удара ВСУ погиб водитель грузовика

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Краснояружском районе Белгородской области в результате атаки Украины погиб водитель грузовика, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На окраине села Отрадовка в результате целенаправленного удара ВСУ по грузовому автомобилю погиб водитель. От полученных ранений мужчина скончался на месте", - написал он.

Грузовик сгорел.

Незадолго до этого Гладков рассказал о разрушениях, нанесенных дронами в нескольких населенных пунктах.

"В городе Шебекино в результате атак дронов на территории двух предприятий повреждены помещение, три грузовых и один легковой автомобили", - написал он.

В результате обстрела и атак дронов еще в четырех населенных пунктах Шебекинского округа поврежденными оказались пять домовладений, трактор и автомобиль.

В трех населенных пунктах Белгородского районапри ударах беспилотников повреждения получили кровля частного дома и два грузовика.

В Красной Яруге один БПЛА атаковал грузовик "КАМАЗ", второй - сдетонировал на парковке социального объекта - осколками посечены две машины. От детонации третьего FPV-дрона загорелась хозпостройка коммерческого объекта, огонь потушили сотрудники МЧС. В результате еще нескольких ударов дронов повреждены остекление и фасады коммерческого объекта, частного дома и двух надворных построек. Повреждения зафиксированы у четыркх транспортных средств.

В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района вследствие ударов двух дронов повреждены два грузовика.

Два дрона ударили по социальному объекту в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа - в здании пробита кровля.

В хуторе Екатериновка Волоконовского района от детонации FPV-дрона повреждены окна двух частных домов и хозпостройка.

В селе Зозули Борисовского района дрон сдетонировал на территории домовладения - посечены кровля и забор.