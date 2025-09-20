Аэропорты Самары и Ульяновска возобновили работу

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорты Самары (АО "Международный аэропорт "Курумоч", находится под управлением УК "Аэропорты регионов") и Ульяновска ("Баратаевка") возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"В период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" четыре самолета, выполнявших рейсы в Самару", - написал он.

Отмечается, что запрет на прием и отправку воздушных судов вводился для обеспечения безопасности полетов.