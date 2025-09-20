Власти Саратовской области оказывают помощь пострадавшим от атаки дронов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Пункт временного размещения организован для жильцов домов, пострадавших в результате атаки БПЛА в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

ПВР организовали на базе близлежащей школы, уточнил глава региона.

Он напомнил, что в результате происшествия пострадал один человек.

"Женщину своевременно госпитализировали, оказали необходимую помощь. Сейчас она находится под наблюдением врачей в больнице", - написал губернатор.

"В двух многоквартирных домах частично выбило окна. Проводится поквартирный обход, чтобы определить ущерб. Перед администрацией города поставлена задача в ближайшее время организовать работы по восстановлению оконных блоков. Необходимые для этого средства предоставим из областного бюджета", - отметил губернатор.

Он добавил, что кроме того, повреждены несколько автомобилей.