Системы аэропорта Брюсселя подверглись кибератаке

Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-служба брюссельского международного аэропорта "Завентем" сообщила в субботу об отмене и значительной задержке части рейсов из-за кибератаки, которой подвергся внешний поставщик услуг, связанных с системой регистрации и посадки.

"Поставщик услуг активно работает над решением проблемы и стремится решить её как можно скорее", - цитирует газета La Libre Belgique заявление представителя аэропорта.

Издание отмечает, что кибератаке подверглись несколько европейских аэропортов, включая брюссельский.

В ожидании восстановления нормальной работы процедуры по регистрации и посадке осуществляются вручную, что нарушает график полетов.

В субботу из аэропорта Брюсселя должны были вылететь около 35 тыс. пассажиров.