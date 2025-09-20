Беспилотники атаковали объекты ТЭК в Самарской области

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Дроны атаковали объекты топливно-энергетического комплекса Самарской области, сообщает губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в Max.

"Сегодня утром наш регион подвергся атаке беспилотников. Целями стали объекты топливно-энергетического комплекса. В настоящее время последствия ударов локализованы", - говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что на месте работает группа оперштаба во главе с вице-губернатором Вячеславом Романовым. Он напомнил, что в регионе действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения.