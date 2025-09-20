Поиск

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 149 беспилотников ВСУ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что минувшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 149 украинских беспилотников самолетного типа.

По информации министерства, 40 БПЛА нейтрализовано над Ростовской областью, 27 - над Саратовской, 18 - над Брянской, по 15 - над Самарской областью и Черным морем, 12 - над Крымом, 8 - над Волгоградской областью, 4 - над Белгородской, 3 - над Азовским морем, по 2 - над Воронежской и Калужской областями, по одному над Курской, Смоленской и Нижегородской областями.

