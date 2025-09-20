Поиск

Три человека пострадали в Херсонской области после атаки дрона ВСУ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Три жителя села Новая Збурьевка (Херсонская область) пострадали после атаки дрона ВСУ на автомобиль, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в субботу.

"Три жителя пенсионного возраста в Новой Збурьевке в результате целенаправленного удара FPV-дроном по гражданскому автомобилю получили осколочные ранения", - написал он в своем телеграм-канале.

Сальдо уточнил, что двое пострадавших госпитализированы, еще одному человеку оказали помощь на месте.

Херсонская область Владимир Сальдо
