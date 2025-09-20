Три человека погибли в аварии в Орловской области

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Орловские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором три человека погибли, еще трое пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД России по региону.

По словам собеседника, авария произошла в субботу на автодороге Калуга - Перемышль - Белёв - Орёл.

"По предварительным данным, водитель Renault Duster не справился с управлением и, зацепив правой стороной обочину, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Hyundai Elantra. После столкновения Renault Duster перевернулся. В результате аварии на месте ДТП погибли водитель Renault Duster, пассажир-женщина и мальчик 2014 года рождения, находившийся на заднем сиденье", - сказал он.

Представитель пресс-службы отметил, что телесные повреждения получили водитель и двое пассажиров Hyundai Elantra, в том числе ребенок. Их госпитализация не потребовалась.