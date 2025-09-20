Три человека погибли в ДТП с участием четырех машин в Самарской области

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Авария с участием четырех автомобилей произошла на 1082 км трассы М-5 "Урал" в Сергиевском районе Самарской области, в результате три человека погибли и трое пострадали, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в субботу.

По предварительной информации, в 13:55 (12:55 по Москве) водитель Kia Rio выехал на встречную полосу движения, допустив столкновение с грузовым автомобилем Sitrak и движущимися во встречном направлении Lada Largus и Chevrolet Lacetti.

"Водитель автомобиля Kia Rio и двое его пассажиров погибли, один пассажир доставлен в Сергиевскую Центральную районную больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Еще двоим пострадавшим необходимая медицинская помощь была оказана на месте происшествия.

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП.