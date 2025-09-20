Поиск

Участница из США не выступит на конкурсе "Интервидение"

Участница из США не выступит на конкурсе "Интервидение"
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Представительница США, певица Vassy не примет участие в международном песенном конкурсе "Интервидение", сообщили организаторы конкурса.

"По независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии, певица Vassy (гражданка США и Австралии) не сможет выступить в финальном шоу конкурса", - сообщили организаторы конкурса.

Отмечается, что "сегодня, 20 сентября, правительство Австралии направило в её адрес официальную ноту".

При этом организаторы отметили, что США остаются полноправными участниками "Интервидения" и будут представлены в составе международного жюри.

Организаторы конкурса также привели слова министра иностранных дел Сергея Лаврова, который отметил: "Мы не гонимся за каким-то политическим эффектом. Хотим, чтобы изначальное предназначение человека и его идентичность уважались и реализовывались в свободных контактах, взаимообогащаясь от прикосновения к духовным ценностям друг друга".

"Организатор готов оказать делегациям всю необходимую правовую и организационную поддержку при возникновении давления или ограничений, препятствующих их участию", - добавили в сообщении.

Международный песенный конкурс "Интервидение" проходит на LIVE Арене в субботу. Всего в конкурсе заявили желание принять участие 23 страны.

Австралия VASSY США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 20 сентября

В Дагестане 73 населенных пункта остались без электричества из-за аварии

Четыре человека погибли в результате атаки БПЛА в Самарской области

Беспилотники атаковали объекты ТЭК в Самарской области

Системы аэропорта Брюсселя подверглись кибератаке

Системы аэропорта Брюсселя подверглись кибератаке

Глава ИКИ РАН Петрукович: отставание России в "лунной гонке" не столь драматично, его планируется преодолеть к 2030 году

Глава ИКИ РАН Петрукович: отставание России в "лунной гонке" не столь драматично, его планируется преодолеть к 2030 году

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 149 беспилотников ВСУ

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 149 беспилотников ВСУ

Жилой дом поврежден после атаки БПЛА на Саратов, есть пострадавший

Два человека погибли, 12 пострадали при сходе вагонов в Приамурье

Минобороны РФ заявило, что российские МиГ-31 не нарушали воздушное пространство Эстонии

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2399 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7187 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });