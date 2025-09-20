Участница из США не выступит на конкурсе "Интервидение"

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Представительница США, певица Vassy не примет участие в международном песенном конкурсе "Интервидение", сообщили организаторы конкурса.

"По независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии, певица Vassy (гражданка США и Австралии) не сможет выступить в финальном шоу конкурса", - сообщили организаторы конкурса.

Отмечается, что "сегодня, 20 сентября, правительство Австралии направило в её адрес официальную ноту".

При этом организаторы отметили, что США остаются полноправными участниками "Интервидения" и будут представлены в составе международного жюри.

Организаторы конкурса также привели слова министра иностранных дел Сергея Лаврова, который отметил: "Мы не гонимся за каким-то политическим эффектом. Хотим, чтобы изначальное предназначение человека и его идентичность уважались и реализовывались в свободных контактах, взаимообогащаясь от прикосновения к духовным ценностям друг друга".

"Организатор готов оказать делегациям всю необходимую правовую и организационную поддержку при возникновении давления или ограничений, препятствующих их участию", - добавили в сообщении.

Международный песенный конкурс "Интервидение" проходит на LIVE Арене в субботу. Всего в конкурсе заявили желание принять участие 23 страны.