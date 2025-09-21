"Интервидение" в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Международный песенный конкурс "Интервидение" в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии, стало известно во время финала конкурса в Москве, передает корреспондент "Интерфакса".

"Мы рады сообщить о том, что королевство Саудовская Аравия официально сообщило о готовности принять у себя Международный музыкальный конкурс "Интервидение" в 2026 году", - объявили ведущие во время церемонии.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году в Москве и Московской области.