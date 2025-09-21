Кровля многоквартирного дома горит в Дербенте, эвакуированы 200 человек

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В дагестанском Дербенте загорелась кровля многоквартирного дома, эвакуированы 200 жильцов, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"По системе 112 поступило сообщение о возгорании кровли девятиэтажного многоквартирного дома в городе Дербенте. Эвакуировано 200 жильцов", - говорится в сообщении.

На месте происшествия для тушения возгорания работают пожарные расчеты.

Позже пресс-служба ГУ МЧС по республике сообщила, что возгорание локализовано.