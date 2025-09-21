Поиск

Кровля многоквартирного дома горит в Дербенте, эвакуированы 200 человек

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В дагестанском Дербенте загорелась кровля многоквартирного дома, эвакуированы 200 жильцов, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"По системе 112 поступило сообщение о возгорании кровли девятиэтажного многоквартирного дома в городе Дербенте. Эвакуировано 200 жильцов", - говорится в сообщении.

На месте происшествия для тушения возгорания работают пожарные расчеты.

Позже пресс-служба ГУ МЧС по республике сообщила, что возгорание локализовано.

Дербент МЧС России
Певец из Вьетнама Дык Фук стал победителем "Интервидения"

Участница из США не выступит на конкурсе "Интервидение"

Что произошло за день: суббота, 20 сентября

В Дагестане 73 населенных пункта остались без электричества из-за аварии

Четыре человека погибли в результате атаки БПЛА в Самарской области

Беспилотники атаковали объекты ТЭК в Самарской области

Системы аэропорта Брюсселя подверглись кибератаке

Глава ИКИ РАН Петрукович: отставание России в "лунной гонке" не столь драматично, его планируется преодолеть к 2030 году

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 149 беспилотников ВСУ

Жилой дом поврежден после атаки БПЛА на Саратов, есть пострадавший

