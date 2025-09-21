Восемь вагонов с углем сошли с путей на Сахалине

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Восемь вагонов с углем сошли с путей в районе ТЭЦ-1 в Южно-Сахалинске, опрокидывания удалось избежать, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

Пострадавших в результате схода вагонов нет, организованы восстановительные работы, говорится в сообщении.

Проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).