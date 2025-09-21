Экс-министр здравоохранения Поморья арестован по делу о злоупотреблениях
Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Бывший министр здравоохранения Архангельской области арестован по делу о злоупотреблениях полномочиями, сообщает в воскресенье пресс-служба прокуратуры Поморья и НАО.
"Органами прокуратуры поддержано ходатайство следствия о заключении под стражу бывшего министра здравоохранения Архангельской области", - говорится в сообщении.
Ломоносовский районный суд Архангельска арестовал экс-чиновника на два месяца.
Уголовное дело возбуждено в следственном отделении регионального управления ФСБ РФ по Архангельской области по признакам преступления, предусмотренного по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Как сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, арестованный - Александр Герштанский, который руководил министерством здравоохранения Поморья до недавнего времени. "19 сентября, в пятницу, у него был последний рабочий день", - добавил собеседник агентства.