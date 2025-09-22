Поиск

Новые истцы вступили в дело о взыскании холдинга КДВ в доход РФ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Новые истцы, помимо Генпрокуратуры РФ, вступили в дело о взыскании холдинга КДВ в доход РФ, говорится в карточке дела на сайте Тверского суда Москвы.

Так, в деле теперь участвует ООО "УК "РусКапитал" – доверительный управляющий закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) комбинированного "Солярис", а также О.А. Горлова (должность или связь с ответчиком не прописаны). В картотеке не уточняется суть их требований.

По данным ЕГРЮЛ, "УК "РусКапитал" на основании лицензии ЦБ управляет рядом ЗПИФ. Компания принадлежит Олегу Балану. В частности, "РусКапитал" управляет фондом, которому принадлежит ООО "Баимская холдинг" (выступает в качестве холдинговой и управляющей компании по реализации проекта освоения медного месторождения Песчанка и организации его финансирования со стороны владельца).

Ближайшее заседание по рассмотрению дела назначено на 23 сентября.

Как сообщалось, Генпрокуратура подала в Тверской суд Москвы иск к Денису Штенгелову и его отцу Николаю Штенгелову о взыскании в доход РФ принадлежащего Штенгелову-младшему холдинга "КДВ Групп". В иске надзорное ведомство просит признать Штенгеловых экстремистским объединением и изъять их активы в доход государства.

Источник в Генпрокуратуре ранее сообщал "Интерфаксу", что гражданин Австралии Денис Штенгелов и его отец, гражданин Украины Николай Штенгелов входят в объединение, "деятельность которого подлежит признанию экстремистской и запрету". По мнению истца, группа функционирует в основном за рубежом. В то же время ее финансирование происходит за счет источников, расположенных на территории Российской Федерации, а также иных государств (Австралия, Нидерланды, Украина, Хорватия и других).

Николай Штенгелов, будучи владельцем крупных аграрных предприятий на территории Украины, оказывал финансовую помощь украинской стороне. Источник, ссылаясь на позицию Генпрокуратуры, отмечал, что политические взгляды и экстремистские убеждения отца разделяет его сын Денис: после начала специальной военной операции на Украине он публично осудил действия армии России. Отмечалось, что, будучи бенефициаром ряда европейских предприятий, через их инфраструктуру Штенгелов-младший снабжал вооруженные формирования Украины продовольствием и другими товарами. Штенгеловы более 10 лет назад покинули пределы РФ, проживают на территории Австралии, Украины и США.

Было установлено, что ключевым источником дохода, за счет которого формируется финансовая база Штенгеловых, выступает группа компаний "КДВ". Генпрокуратура оценивает капитализацию "КДВ" в 497 млрд рублей, ежегодный доход - в 756 млрд рублей, а валовую прибыль в 139 млрд рублей.

С учетом этого Генпрокуратура просит изъять принадлежащее ответчикам имущество в доход РФ, включая акции головной компании ГК "КДВ" – АО "Кондитерус Ком". Истец также просит наложить обеспечительные меры в виде ареста всех акций и денежных средств всех компаний холдинга, зарегистрированных в РФ. Суд согласился с ходатайством истца об аресте имущества.

"КДВ Групп" занимается производством кондитерских изделий и снеков, выращиванием сельскохозяйственных культур, а также владеет сетью супермаркетов под брендом "Ярче!" в Сибири, центральной части РФ (в том числе в Москве). ООО "КДВ Групп" (аккумулирует финансы холдинга) в 2024 году увеличило неконсолидированную выручку по РСБУ на 17,8% по сравнению с предыдущим годом, до 304,9 млрд рублей.

По данным Forbes, принадлежащие Штенгелову активы по итогам 2024 года были оценены в $1,4 млрд (98-е место в рейтинге российских миллиардеров).

