Шесть человек погибли при ракетной атаке Брянска

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о количестве погибших и пострадавших при ракетном ударе ВСУ по областному центру.

"В результате террористической ракетной атаки шестеро мирных граждан погибли, 37 ранены. Все доставлены в Брянскую областную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал губернатор в своем телеграм-канале во вторник.

Ранее во вторник власти сообщили о ракетном ударе ВСУ на областной центр, но количество пострадавших не уточнялось. Губернатор попросил жителей регионального центра соблюдать меры безопасности после ракетного удара ВСУ.

"Задымление продуктами горения в Советском районе г. Брянск 10.03.2026. Ограничить нахождение на улице, закрыть окна в помещениях", - написал ранее Богомаз во вторник в своем телеграм-канале.