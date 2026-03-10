Что произошло за день: вторник, 10 марта

Владимир Путин о ситуации в ДНР, дефицит бюджета РФ и Песков об ограничениях интернета

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Киев контролирует только 15-17% территории ДНР, заявил Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.

- Некоторые советники Дональда Трампа призывают найти способ прекращения участия в операции в Иране, сообщает The Wall Street Journal. Между тем израильский премьер Биньямин Нетаньяху обещает продолжить операцию. Глава Пентагона заявил, что США побеждают и достигают своих целей в Иране.

- Дефицит бюджета РФ в январе-феврале составил 3,5 трлн руб., или 1,5% ВВП, свидетельствуют данные Минфина.

- Локальные ограничения связи и интернета в крупных городах РФ происходят в строгом соответствии с законом, заявил Дмитрий Песков. Однако он согласился, что проблемы, которые в связи с этим возникли у бизнеса, требуют дополнительного анализа.

- Крупнейший НПЗ в ОАЭ мощностью почти 1 млн б/с остановлен после атаки дрона. Ущерб продолжают оценивать. Мощность НПЗ составляет 922 тыс. б/с, что делает его одним из крупнейших в мире.

- ВС РФ отклонил жалобу экс-бенефициара "Домодедово" Дмитрия Каменщика на решение передать аэропорт государству.

- Российская лыжница Анастасия Багиян завоевала золото Паралимпиады. Это вторая награда высшего достоинства у выступающей под своим флагом и гимном национальной сборной.