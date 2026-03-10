Поиск

ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, есть жертвы

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о последствиях ракетного ударка ВСУ по областному центру.

"По городу Брянску нанесен ракетный удар. (ВСУ) намеренно ударили по мирным жителям. К сожалению, есть погибшие и раненые", - написал губернатор региона в своем телеграм-канале во вторник.

Он добавил, что сейчас принимаются меры по локализации и ликвидации последствий.

Точное количество погибших и пострадавших власти не уточняют .

Александр Богомаз Брянская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, есть жертвы

Пезешкиан в разговоре с Путиным поблагодарил РФ за поддержку

Путин сообщил, что Киев контролирует только 15-17% территории ДНР

 Путин сообщил, что Киев контролирует только 15-17% территории ДНР

Кремль заявил о необходимости дополнительного анализа проблем бизнеса от ограничений интернета

 Кремль заявил о необходимости дополнительного анализа проблем бизнеса от ограничений интернета

Думе предложат разрешить экстерриториальное использование ВС РФ для защиты россиян

Путин и Трамп детально не обсуждали снятие санкций в отношении экспорта нефти РФ

 Путин и Трамп детально не обсуждали снятие санкций в отношении экспорта нефти РФ

АТОР ждет возвращения из стран Персидского залива к концу дня 90% организованных туристов

Google оштрафован в РФ на 11 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

ВС РФ отклонил жалобу Каменщика на решение передать "Домодедово" государству

Дума намерена упростить взыскание долгов с компаний и ИП по банковским услугам
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 589 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8613 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });