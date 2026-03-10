ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, есть жертвы

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о последствиях ракетного ударка ВСУ по областному центру.

"По городу Брянску нанесен ракетный удар. (ВСУ) намеренно ударили по мирным жителям. К сожалению, есть погибшие и раненые", - написал губернатор региона в своем телеграм-канале во вторник.

Он добавил, что сейчас принимаются меры по локализации и ликвидации последствий.

Точное количество погибших и пострадавших власти не уточняют .