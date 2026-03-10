В больницы Брянска доставлены 35 пострадавших при ракетной атаке ВСУ

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - После ракетной атаки ВСУ в больницы Брянска доставлены 35 пострадавших; часть из них - в тяжелом состоянии, сообщили помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

Проводится первичный осмотр, диагностические и лечебные мероприятия. На месте происшествия дежурят бригады скорой помощи, сообщил он.

По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в регион направлена бригада специалистов федеральных медицинских центров, добавил Кузнецов.

Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, сообщил помощник министра.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что во вторник украинские военные атаковали ракетами областной центр. По его данным, есть жертвы и пострадавшие.