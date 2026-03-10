Пезешкиан в разговоре с Путиным поблагодарил РФ за поддержку

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом продолжено обсуждение ситуации в регионе Ближнего Востока в связи с израильско-американской агрессией против Ирана, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент России подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта, его решения политическими средствами. Масуд Пезешкиан поблагодарил за оказываемую Россией поддержку, в частности, за предоставление гуманитарной помощи Ирану", - говорится в сообщении.

6 марта сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой, стороны обсудили острую фазу конфликта вокруг Ирана.

"Подтверждена принципиальная позиция России о необходимости немедленного прекращения боевых действий, отказа от силовых методов решения проблем вокруг Ирана и во всем Ближневосточном регионе, скорейшего возвращения на путь политико-дипломатического урегулирования", - говорилось в сообщении.

В этой связи Путин отметил, что находится "в постоянном контакте с лидерами стран, входящих в состав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива".