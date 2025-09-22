Поиск

Приемка к 1 сентября обрушившейся в Новосибирской области школы прошла с нарушениями

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура выявила нарушения в работе комиссии, признавшей готовой к новому учебному году школу N5 в Татарске Новосибирской области, частично обрушившуюся в воскресенье, сообщает надзорное ведомство региона.

"Уже на первоначальном этапе прокурорской проверкой выявлены серьезные нарушения в работе указанной комиссии под председательством заместителя главы Татарского округа. Установлено, что в обследовании школы участвовали специалисты не всех органов, ответственных за приемку учебного заведения, что не позволило получить объективные данные о соблюдении в образовательной организации требований безопасности", - говорится в сообщении.

В РоссииШкола, частично обрушившаяся в Новосибирской области, была построена в 1937 годуЧитать подробнее

Тем не менее, по результатам комиссионной приемки в августе 2025 года без каких-либо замечаний школа была признана готовой к началу нового учебного года.

Также установлено, что школа, введенная в эксплуатацию в 1937 году, в реестре аварийных не состояла, ремонтные работы в здании проводились более 10 лет назад.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям должностных лиц школы по направлению заявок и выделению бюджетного финансирования на проведение ремонта, регионального министерства образования, а также контрольно-надзорных ведомств, не принявших участие в обследовании школы. В настоящее время школьники временно переведены на дистанционное обучение с последующим распределением в другие образовательные учреждения города.

Как сообщалось, 21 сентября около в 10:40 (06:40 по Москве) произошло частичное обрушение здания школы №5 в Татарске, пострадавших не было.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность), в рамках которого будет назначена судебная строительная экспертиза, она установит степень износа конструкции и причины обрушения.

В общеобразовательном учреждении изъята вся необходимая документация. Будет устанавливаться, когда и кем производились ремонтные работы в учебном заведении.

В Татарске введен режим ЧС.

Татарск Новосибирская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Жалоба защиты арестованного в Приморье французского путешественника поступила в суд

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 4 км

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 4 км

В результате атаки БПЛА на Крым погибли три человека

Минобороны РФ назвало удар ВСУ по курортной зоне Крыма террористической атакой

Украинские БПЛА ударили по санаторию "Форос" в Крыму

Что произошло за день: воскресенье, 21 сентября

Хинштейн вступил в должность губернатора Курской области

Экс-министр здравоохранения Поморья арестован по делу о злоупотреблениях

Экс-министр здравоохранения Поморья арестован по делу о злоупотреблениях

Школа, частично обрушившаяся в Новосибирской области, была построена в 1937 году

Часть здания школы обрушилась в Татарске Новосибирской области

Часть здания школы обрушилась в Татарске Новосибирской области
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7191 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2399 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });