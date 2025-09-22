Приемка к 1 сентября обрушившейся в Новосибирской области школы прошла с нарушениями

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура выявила нарушения в работе комиссии, признавшей готовой к новому учебному году школу N5 в Татарске Новосибирской области, частично обрушившуюся в воскресенье, сообщает надзорное ведомство региона.

"Уже на первоначальном этапе прокурорской проверкой выявлены серьезные нарушения в работе указанной комиссии под председательством заместителя главы Татарского округа. Установлено, что в обследовании школы участвовали специалисты не всех органов, ответственных за приемку учебного заведения, что не позволило получить объективные данные о соблюдении в образовательной организации требований безопасности", - говорится в сообщении.

Тем не менее, по результатам комиссионной приемки в августе 2025 года без каких-либо замечаний школа была признана готовой к началу нового учебного года.

Также установлено, что школа, введенная в эксплуатацию в 1937 году, в реестре аварийных не состояла, ремонтные работы в здании проводились более 10 лет назад.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям должностных лиц школы по направлению заявок и выделению бюджетного финансирования на проведение ремонта, регионального министерства образования, а также контрольно-надзорных ведомств, не принявших участие в обследовании школы. В настоящее время школьники временно переведены на дистанционное обучение с последующим распределением в другие образовательные учреждения города.

Как сообщалось, 21 сентября около в 10:40 (06:40 по Москве) произошло частичное обрушение здания школы №5 в Татарске, пострадавших не было.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность), в рамках которого будет назначена судебная строительная экспертиза, она установит степень износа конструкции и причины обрушения.

В общеобразовательном учреждении изъята вся необходимая документация. Будет устанавливаться, когда и кем производились ремонтные работы в учебном заведении.

В Татарске введен режим ЧС.