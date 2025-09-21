Часть здания школы обрушилась в Татарске Новосибирской области

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Часть школы обрушилась в городе Татарске Новосибирской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в региональном главке МЧС.

По данным ведомства, сообщение об обрушении части здания школы №5 поступило на пульт дежурного в 10:40 по местному времени (06:40 по Москве). По предварительной информации, в момент обрушения людей в здании не было.

Прокуратура организовала проверку по факту ЧП.

Возбуждено уголовное дело, в рамках которого будет назначена судебная строительная экспертиза, она установит степень износа конструкции и причины обрушения, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

"В общеобразовательном учреждении изъята вся необходимая документация. Будет устанавливаться, когда и кем производились ремонтные работы в учебном заведении", - добавили в ведомстве.