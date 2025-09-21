Поиск

Школа, частично обрушившаяся в Новосибирской области, была построена в 1937 году

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Здание школы частично обрушилось в Татарске Новосибирской области, прокуратура организовала проверку, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Как сообщается в телеграм-канале губернатора Новосибирской области и областного правительства, здание школы N5 было построено в 1937 году. Перед началом учебного года администрацией Татарского муниципального округа школа была принята готовой к приему обучающихся.

Также сообщается, что с понедельника все обучающиеся пострадавшей школы будут переведены в школу N9, располагающуюся в шаговой доступности.

Инцидент произошел 21 сентября ориентировочно в 10:40 (06:40 мск).

Как уточняет пресс-служба регионального СУ СКР, в результате инцидента никто не пострадал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

СКР Новосибирская область Татарск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Часть здания школы обрушилась в Татарске Новосибирской области

Часть здания школы обрушилась в Татарске Новосибирской области
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 19 дронов ВСУ за ночь

Певец из Вьетнама Дык Фук стал победителем "Интервидения"

Певец из Вьетнама Дык Фук стал победителем "Интервидения"

Участница из США не выступит на конкурсе "Интервидение"

Участница из США не выступит на конкурсе "Интервидение"

Что произошло за день: суббота, 20 сентября

В Дагестане 73 населенных пункта остались без электричества из-за аварии

Четыре человека погибли в результате атаки БПЛА в Самарской области

Беспилотники атаковали объекты ТЭК в Самарской области

Системы аэропорта Брюсселя подверглись кибератаке

Системы аэропорта Брюсселя подверглись кибератаке

Глава ИКИ РАН Петрукович: отставание России в "лунной гонке" не столь драматично, его планируется преодолеть к 2030 году

Глава ИКИ РАН Петрукович: отставание России в "лунной гонке" не столь драматично, его планируется преодолеть к 2030 году
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7188 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2399 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });