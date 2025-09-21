Школа, частично обрушившаяся в Новосибирской области, была построена в 1937 году

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Здание школы частично обрушилось в Татарске Новосибирской области, прокуратура организовала проверку, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Как сообщается в телеграм-канале губернатора Новосибирской области и областного правительства, здание школы N5 было построено в 1937 году. Перед началом учебного года администрацией Татарского муниципального округа школа была принята готовой к приему обучающихся.

Также сообщается, что с понедельника все обучающиеся пострадавшей школы будут переведены в школу N9, располагающуюся в шаговой доступности.

Инцидент произошел 21 сентября ориентировочно в 10:40 (06:40 мск).

Как уточняет пресс-служба регионального СУ СКР, в результате инцидента никто не пострадал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.