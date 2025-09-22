Правительство предложило отрасли электроники не следовать строго за странами-лидерами

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Правительство предлагает российской отрасли электроники "срезать углы" там, где это возможно, а не двигаться строго за странами-лидерами, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме "Микроэлектроника 2025".

"Зависимость от зарубежных технологий пока сохраняется, и впереди еще сложный путь к обретению полного суверенитета в микроэлектронике, - сказал глава правительства. - Но если всё время двигаться строго за странами-лидерами, повторять их шаги, то нам вряд ли удастся их быстро догнать. Для весомых достижений нужны неординарные идеи и решения, которые способны помочь, что называется, "срезать углы" там, где это возможно".

По словам Мишустина, "срезанию углов" должна помочь, прежде всего, работа институтов развития и Российской академии наук. Первые к настоящему времени направили на реализацию "прорывных проектов" порядка 10 млрд рублей.

"Важно улучшить эффективность этой работы, повысить координацию с Российской академией наук", - добавил он.

Он отметил, что сейчас одними из основных инструментов помощи предприятиям отрасли остаются программы Фонда развития промышленности (ФРП) и Кластерной инвестиционной платформы. "Благодаря им в отрасль за пять лет удалось привлечь примерно около 40 млрд рублей в виде частных вложений и льготных кредитов, - сказал Мишустин. - На эти средства были построены высокотехнологичные производства в целом ряде регионов".

В настоящее время, по его словам, с участием ФРП в области электроники реализуются проекты общей стоимостью около 60 млрд рублей.

"В целом отечественный комплекс в области микроэлектроники сейчас насчитывает 18 линеек (производственных линий - ИФ), - отметил Мишустин. - Причем 12 из них за последние годы прошли через глубокую модернизацию".

Кроме того, в настоящее время в активной стадии находятся проекты по созданию еще 7 производственных линий.

В России реализуется госпрограмма "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности". В 2024 году на ее реализацию до 2027 года предполагалось направить из федерального бюджета 196,4 млрд рублей.

Кроме того, в паспорт госпрограммы включены три федеральных проекта, для которых предусмотрено отдельное финансирование: "Прикладные исследования, разработка и внедрение электронной продукции" (2023-2027 годы), "Развитие инфраструктуры и производства электронной продукции" и "Искусственный интеллект".

Основной целью программы названо повышение конкурентоспособности радиоэлектронной промышленности и увеличение доли электронной и радиоэлектронной продукции отечественных производителей на российском рынке до 70% к 2030 году, что предполагается обновленной стратегией развития обрабатывающей промышленности, утвержденной в 2023 году.