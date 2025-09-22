Военные заявили об ударах по военным аэродромам и авиационному заводу Украины

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток нанесли удары по военным аэродромам и предприятию авиационной промышленности Украины.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию авиационной промышленности Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, центру подготовки иностранных наемников", - сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

Там заявили, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 147 районах.