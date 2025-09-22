Песков отметил высокий уровень конкурса "Интервидение"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле отмечают высокий уровень организации "Интервидения" и высокий интерес к этому состязанию, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы все отмечаем высочайший уровень организации, высочайший уровень логистической организации этого мероприятия и творческий уровень, который просто блистателен. Мы умеем, когда нужно. Знаем, как это делается", - сказал он.

"Интерес очень высокий, он оправдан", - отметил он.

Песков добавил, что глава государства придает большое значение инициативе проведения "Интервидения".

"Сам тот факт, что президент принял решение поприветствовать и обратиться с видеозаписью к участникам этого конкурса и миллиардной аудитории этого конкурса, говорит о том, что он придает этой инициативе очень большое значение", - сказал он.

Песков назвал прошедший конкурс "объективным, справедливым и увлекательным творческим состязанием".