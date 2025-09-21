Певец из Вьетнама Дык Фук стал победителем "Интервидения"

Певец из Вьетнама Дык Фук Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Певец Дык Фук стал победителем Международного песенного конкурса "Интервидение", прошедшего в субботу вечером на Live Арене, передает корреспондент "Интерфакса".

На конкурсе представитель Вьетнама выступил двадцатым с песней "Фудом тхиен выонг".

Согласно результатам голосования жюри, состоящего из представителей стран-участниц конкурса, он набрал 422 балла.

На втором месте с 373 баллами оказались представители Киргизии - трио Nomad с песней "Жалгыз сага" ("Только тебе"). Третье место досталось представительнице Катара, певице Дане Аль-Мир с песней Huwa Dha Anta ("Это именно ты"), она получила 369 баллов.

В первую десятку также вошли участники из Колумбии, Таджикистана, Белоруссии, Казахстана, Мадагаскара, Китая и Узбекистана.

Представитель России, певец Shaman, после своего выступления попросил членов жюри не оценивать его и снял свою кандидатуру с голосования.

Кроме того, во время финального шоу стало известно о том, что представительница США Vassy не примет участие в конкурсе. Как заявили организаторы, "по независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии, певица Vassy (гражданка США и Австралии) не сможет выступить в финальном шоу конкурса". Правительство Австралии направило в адрес певицы официальную ноту.

В начале шоу с видеообращением к участникам конкурса обратился президент России Владимир Путин, он назвал финал возрождённого международного музыкального конкурса "Интервидение" одним из самых ожидаемых культурных событий года.

"Это замечательное творческое состязание на протяжении многих лет объединяло талантливых исполнителей из самых разных стран мира, служило развитию культурного диалога и укрепляло дружбу между народами", - сказал в видеообращении президент РФ.

Среди гостей финального шоу был министр иностранных дел Сергей Лавров. Общаясь с журналистами Первого канала, он отметил, что спрос на проведение такого конкурса был очевиден.

"Мы изначально хотели, чтобы участниками были страны БРИКС и их партнеры. Потому что в БРИКС есть много культурно-гуманитарных мероприятий (...) И когда об этом конкурсе мы сообщили нашим партнерам, когда практически сразу большинство из них откликнулось позитивно, весть об этом разнеслась по всей земле, и страны, которые далеки от БРИКС географически, организационно, они решили выдвинуть своих участников. Поэтому, когда хорошая идея падает на правильную почву, всё получается", - сказал Лавров.

Всего желание принять участие в "Интервидении" в этом году выразили представители 23 стран - Белоруссии, Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Кении, Китая, Колумбии, Кубы, Киргизии, Мадагаскара, ОАЭ, России, Саудовской Аравии, Сербии, США, Таджикистана, Узбекистана, Эфиопии и ЮАР.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году в Москве и Московской области.

В следующем году конкурс пройдет в Саудовской Аравии.