В 2026 году будут перезапущены льготные кредиты на закупку компонентов для электроники

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Правительство планирует с 2026 года перезапустить программу льготного кредитования для приобретателей комплектующих для российской аппаратуры и электронно-компонентной базы (ЭКБ), заявил на форуме "Микроэлектроника 2025" глава Минпромторга Антон Алиханов.

"Мера, которую мы планируем внедрить со следующего года, это льготное кредитование под закупку российской электрокомпонентной базы. Мы планируем до 10% где-то субсидировать", - сказал он, отметив, что механизм планируется запустить со следующего года.

Алиханов высказал надежду, что это не только позволит увеличить закупки российской ЭКБ госкомпаниями и предприятиями оборонно-промышленного комплекса, но и даст возможность "широкому рынку дать дополнительный интерес в том, чтобы покупать электронную компонентную базу российского производства".

Правительство в предыдущие годы уже вводило программу компенсации банкам недополученных доходов по кредитам на приобретение электронной компонентной базы и иных комплектующих изделий, материалов, необходимых для производства вычислительной техники. Соответствующее постановление № 407 было утверждено в 2022 году и позволяло привлекать кредиты на закупку комплектующих и ЭКБ по ставке до 5%. Программа действовала с 2022 по 2024 год, ее оператором выступало Минцифры.

