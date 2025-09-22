Поиск

Арестован объявленный в розыск экс-депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники крымской полиции задержали в Кабардино-Балкарии бывшего депутата Государственной думы от Крыма Руслана Бальбека, сообщает МВД по республике в понедельник.

"Сотрудники МВД по Республике Крым задержали бывшего депутата Госдумы и экс-заместителя председателя Совета министров Крыма Руслана Бальбека, который ранее был объявлен в федеральный розыск. Задержание произошло в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Кабардино-Балкарской Республики", - говорится в телеграм-канале МВД по Крыму.

Против Бальбека возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и ч. 5 ст. 128.1 (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления) УК РФ.

В настоящее время экс-депутат заключен под стражу, информирует МВД по Крыму.

Бальбек занимал должность заместителя председателя комитета Государственной думы по делам национальностей с 2016 по 2021 годы. До этого он в течение двух лет работал вице-премьером правительства Крыма.

В МВД по Крыму в середине августа сообщили, что Бальбек находится в розыске.

